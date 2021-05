Im Grenzgebiet : Schmuggler fliegen mit 14 Kilo Drogen auf

Drogenfund im Kreis Viersen Dem Zoll gelang es erneut, vier Drogenkuriere im Grenzland festzunehmen. Sowohl die A 52 bei Niederkrüchten-Elmpt als auch die A 61 bei Nettetal waren die Einsatzorte. Aber auch ein großer Paketdienstleister im Binnenland war Ziel der Fahnder. Insgesamt wurden mehr als 14 Kilogramm Drogen beschlagnahmt.

So unterschiedlich die Drogenarten waren auch die Verstecke. Die neun Kilogramm Marihuana konnte der vermeintliche Schmuggler aufgrund des Volumens nur offen in einer großen Sporttasche im Kofferraum seines Fahrzeugs transportieren. Ins Netz der Zöllner ging der 30-Jährige aus Köln nach seiner Einreise aus den Niederlanden auf der Autobahn 52 in der Nähe von Niederkrüchten-Elmpt. Ebenfalls fiel an gleicher Stelle ein 48-jähriger Kölner mit über einem Kilogramm Kokain auf, das er zwischen seinen getätigten Einkäufen aus den Niederlanden als Lebensmittel getarnt hatte. Einfallsreicher waren da zwei Männer aus Bonn, die ihre Schmuggeltour mit einem geliehenen Fahrzeug über die Autobahn 61 in Nettetal versuchten. Sie tarnten ihr Amphetamin als Flüssigkeit in zwei PET-Flaschen mit je einem Liter. Um den eingesetzten Zollhund abzulenken, versteckten sie ein paar Gramm gut riechendes Marihuana in der Reserveradmulde. Alle vier vermeintlichen Schmuggler wurden noch vor Ort vorläufig festgenommen.