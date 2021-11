Pandemie im Kreis Viersen : 139 neue Infektionen mit dem Coronavirus

Kreis Viersen Der Kreis Viersen liegt beim Inzidenzwert höher als der Landesdurchschnitt. Auch heute wieder erhöhte er sich von 146,4 auf 171,5. Zwei Personen mit Corona liegen auf einer Intensivstation, keine wird beatmet.

(hb) Dem Kreis Viersen wurden am Mittwoch 139 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt. Aktuell gelten 695 Personen im Kreis Viersen als infiziert. 190 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner steigt laut der Statistik des Robert-Koch-Instituts (RKI) von 146,4 auf 171,5. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landes Nordrhein-Westfalen liegt nach Angaben des RKI aktuell bei 147,9. Unter den 139 Neuinfizierten sind 28 Kinder bis neun Jahre, ebenso 23 ältere Menschen zwischen 60 und 69 Jahren. In den sechs Krankenhäusern im Kreis Viersen werden 16 Menschen stationär behandelt, zwei befinden sich auf der Intensivstation, keiner wird beatmet. Seit Beginn des Pandemie wurden 14476 Corona-Fälle bestätigt. Insgesamt entfallen 2645 Ansteckungen auf die Variante Alpha, 268 Ansteckungen auf die Variante Beta und 1194 auf die Variante Delta. Die aktuellen Fälle verteilen sich auf die Kommunen so: Viersen 186 (+23), Nettetal 111 (+26), Brüggen 32 (-1), Niederkrüchten 30 (+3), Schwalmtal 19 (+3), Kempen 87 (+12), Willich 141 (+22), Tönisvorst 63 (+5), Grefrath 26 (+2).