Arbeitsmarkt : 12.000 Menschen im Kreis arbeiten zu Niedriglöhnen

Ein Kellner mit einem Tablett in der Hand. (Symbolfoto). Foto: picture-alliance/ dpa/Roland Weihrauch

Kreis Viersen Der Gegensatz zwischen arm und Reich müsse wirksamer bekämpft werden, fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist laut dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) nach wie vor gut und das trotz sich abschwächender Konjunkturprognosen. Doch obwohl der Fachkräftebedarf ständig steige, habe Deutschland einen der größten Niedriglohnsektoren in Europa. Laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung sind inzwischen – unter Berücksichtigung der Teilzeit- und Nebenjobs – bundesweit mehr als neun Millionen Menschen davon betroffen. Der Bruttolohn von 10,80 Euro ist die nach internationalen Standards in Deutschland geltende Grenze für Niedriglohn.

„Im Kreis Viersen waren 2017 im Jahresdurchschnitt 12.111 Menschen in Vollzeit beschäftigt zu Stundenlöhnen von weniger als 10,80 Euro. Das sind 21,1 Prozent aller Vollzeitbeschäftigten. Besonders hoch ist der Anteil bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ohne Berufsabschluss (42,5 Prozent) und bei Menschen mit Migrationshintergrund (44,9 Prozent)“, sagt Klaus Churt, Sekretär des DGB.

Der Gegensatz von dem Reichtum weniger Menschen, deren Einkommen immer weiter steige, und Millionen von Menschen, die trotz Arbeit keine Chance auf ordentliche Entlohnung hätten, müssten viel wirksamer bekämpft werden, so Churt. Niedriglöhne schürten soziale Ängste sowie Unsicherheiten und verhinderten eine armutsfeste Alterssicherung.

„Zentraler Punkt ist die Stärkung der Tarifbindung, denn immer mehr Arbeitgeber sind ohne Tarifvertrag – auch durch sogenannte Mitgliedschaften ohne Tarifbindung – in den Arbeitgeberverbänden“, sagt Churt. „Stärkung heißt vor allem Erleichterung von Erklärungen zur Allgemeinverbindlichkeit, Verbesserung der Nachwirkung von Tarifverträgen sowie die Einführung von umfassenden Tariftreueregelungen im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe.“ Zugleich müsse die Erklärung der Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtert werden. Denn gerade in den Branchen, die Niedriglöhne zahlen, sei die Tarifbindung extrem gering, wie beispielsweise Tourismus, Gastronomie, Reinigung. Außerdem müsse der gesetzliche Mindestlohn perspektivisch auf ein existenzsicherndes Niveau angehoben werden, so Churt.