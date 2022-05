Event im Kreis Viersen : Die Oldies rollen bald wieder

Holger Keller, André Wuttke, Marko Dillikrath, Andreas Bach, Steffen Hahn, Michael Eichstädt, Thomas Biastoch und Pierre Halley (v.l.n.r.) freuen sich auf die 34. Oldtimer-Rallye. Foto: Volksbank Foto: Volksbank Viersen

Viersen Die nunmehr 34. Viersener Oldtimer-Rallye funktioniert wieder so wie vor Corona: 117 Fahrzeuge gehen am Samstag, 28. Mai, gemeinsam auf dem Remigiusplatz in Alt-Viersen an den Start. Bei der Siegerehrung gibt‘s was Neues.