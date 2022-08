Wirtschaft in Brüggen : 110 Jahre bei „Gebrüder Laumans“ – Jetzt endet eine Familientradition

Senior-Chef Stefan Laumans (l.) und Geschäftsführer Gerald Laumans verabschieden Friedhelm Leven nach 50 Jahren im Unternehmen „Gebr. Laumans“. Foto: Laumans

Brüggen Nicht nur Friedhelm Levens über 50 Jahre währende Treue zum Ziegelhersteller „Gebrüder Laumans“ ist außergewöhnlich: Sie erstreckt sich über die gesamte Familie. Doch nun endet die seltene Familientradition.

Friedhelm Leven (64) könnte sein Leben in weniger als drei Minuten zusammenfassen: Verheiratet, zwei Kinder und 50 Jahre bei einem Arbeitgeber. Doch nicht nur seine Treue zum Ziegelhersteller „Gebrüder Laumans“ ist außergewöhnlich: Sie erstreckt sich über die gesamte Familie. Allerdings endet sie jetzt mit dem Abschied und dem goldenen Dienstjubiläum des Brachters. Was ihm an seinem Job immer Spaß gemacht haben, obwohl die Arbeitswoche nie auf 40 oder 38 Stunden beschränkt war: „Ich habe unterschiedliche Tätigkeiten ausgeführt“, erinnert sich Leven, der sich vom Lehrling zum Prokuristen hocharbeitete.

Seit mindestens 110 Jahre ist die Familie Leven im Unternehmen tätig. Friedhelms Levens Vater Erich arbeitete 48 Jahre in der Produktion, seine Mutter Therese 15 Jahre als Reinigungskraft in der Verwaltung. Und auch beide Großväter waren dort angestellt: Hermann Leven 37 Jahre in der Produktion und Johann Feyen 48 Jahre als Betriebsmeister. Er startete bei Laumans 1912 als 14 Jähriger.

Genau wie Friedhelm Leven. In der Verwaltung bei Laumans hatte man von Mitarbeiter Erich Leven erfahren, dass sein 14-jähriger Sohn Friedhelm einen sehr guten Hauptschulabschluss vorweisen konnte: Rasch war man sich auch ohne schriftlichen Arbeitsvertrag einig und Leven begann als Lehrling in der Verwaltung.

Das Foto zeigt Friedhelm Leven im Jahr 2000 in seinem Büro. Foto: Leven

Mit dem Notizblock war er im gesamten Unternehmen unterwegs, um Informationen zu den Angestellten und zur Ziegeleiproduktion einzuholen und per Hand auszuwerten. „Auf den Ofenkarten war etwa erfasst, wie viele Ziegel täglich, in der Woche und im Monat produziert worden und wie viele erste Wahl waren oder zu Bruch gingen“, erinnert sich Leven. Einfacher wurde die Datenauswertung nach seiner Bundeswehrzeit: Leven kümmerte sich um die Einführung des ersten Computersystems bei Laumans der Marke Nixdorf 8870/1, arbeitete sich in die Programmierung ein und konnte für wichtige Auswertungen bald den Computer nutzen – das Ende der Ofenkarten.

Leven hat entscheidende Entwicklungen beim Unternehmen miterlebt: Zwei Monate nach Beginn seiner Lehre brach ein großes Feuer im Brachter Werk aus, das derart beträchtliche Schäden anrichtete, das es fast das Ende seiner Ausbildung bedeutet hätte. 1996, zum 100-jährigen Bestehen der Firma, wurde ein neues Dachziegelwerk errichtet, 2004 wurde der Gesellschafterkreis um Randers Tegl A/S aus Dänemark erweitert.