Fußball : 1. FC Viersen und ASV Süchteln wollen ins Kreispokal-Finale

Grenzland Am Mittwochabend kämpfen die Fußballer des ASV Süchteln und des 1. FC Viersen um den Einzug in das Finale um den Bolten-Kreispokal in Mönchengladbach-Viersen. Den Süchtelnern bescherte die Losfee dabei die vermeintlich einfachere Aufgabe.

Der Landesligist spielt um 19.30 Uhr beim A-Ligisten SC Hardt. Der 1. FC Viersen trifft auf den Landesligisten 1. FC Mönchengladbach. Wo gespielt wird, stand laut Staffenleiter Tim Stetten am Dienstagabend bei Redaktionsschluss noch nicht fest.

„Die meisten unserer Spieler waren in der letzten Saison im Finale dabei“, sagt Süchtelns Trainer Heinrich Losing. Das Team unterlag damals zwar Mennrath, hatte aber mit der Endspielteilnahme die Qualifikation für den Niederrheinpokal sicher. Die Verlierer der Halfinalspiele spielen einen weiteren Platz im Niederrheinpokal aus. Der ASV-Trainer hat sich über die eigene zweite Mannschaft, die gemeinsam mit Hardt in der Kreisliga A spielt, über das Hardter Team erkundigt. Dort, „auf der schönen Asche“ wie Losing sagt, werden die Spieler auflaufen, die zuletzt weniger Einsatzzeiten bekommen haben. Er ist sicher, dass sie sich zeigen werden. Das gilt für die Hardter gleichermaßen. „Für Hardt ist dieses Spiel ein Highlight. Sie werden uns das Leben schwer machen“, sagt Süchtelns Coach.