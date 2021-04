Zusammenstoß auf der Kreuzung : Junge Frau bei Unfall in Tönisvorst schwer verletzt

Junge Frau bei Unfall in Tönisvorst schwer verletzt

Zwei Menschen wurden bei dem Unfall in Tönisvorst verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Nicolas Armer

Tönisvorst Bei einem Unfall in Tönisvorst wurden am Donnerstag zwei Menschen verletzt. Laut Polizei hatte ein 36-Jähriger nicht auf eine rote Ampel geachtet.

Bei einem Unfall am Donnerstag, 1. April, sind in Tönisvorst zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein Wachtendonker (36) gegen 14.35 Uhr mit seinem Auto über die Straße Schmitzheide in Richtung Kempener Straße.