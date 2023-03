Umwelt- und Nachhaltigkeits-AG Wie an Schulen Müll getrennt wird

„Wir von der Umwelt- und Nachhaltigkeits-AG bitten um eure Hilfe“, sagt Henk. Der Fünftklässler steht auf der Bühne des Forums in der Rupert-Neudeck-Gesamtschule (RNG). Er übergibt das Mikrofon an Tabea. „Wir haben ein Projekt mit dem Titel ,ten minutes for future‘ entwickelt“, fährt die Fünftklässlerin fort. Man müsse mit den Ressourcen intelligenter und nachhaltiger umgehen, denn viele dieser Ressourcen seien begrenzt. Man müsse umdenken und viele der Rohstoffe besser und intelligenter recyceln, schließt sich Oskar aus der Stufe sieben an. Und damit nähern sich die drei, die zusammen mit Akim die Umwelt- und Nachhaltigkeits-AG an der RNG bilden, ihrem Thema, das sie den Fünftklässlern der RNG an diesem Morgen vorstellen. Es handelt sich um die Mülltrennung und das sich daran anschließende Recycling von Papier und Kunststoffen.