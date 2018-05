Tönisvorst: Zwei neue Tennisplätze für TC Grün-Weiss

Tönisvorst Zum Baubeginn der zwei neuen Tennisplätze für den Tennisclub Grün-Weiss trafen sich am Montag Anke Mühlenbeyer, Vorsitzende des Tennisclubs Grün-Weiss, und weitere Vereinsmitglieder. Mit dabei waren Horst Klausmann, Leiter des Sparkassen-Finanzcenters St.Tönis, und Michael Rotthoff aus dem Vorstandssekretariat der Sparkasse Krefeld, auch Bürgermeister Thomas Goßen war vor Ort.

Zu Beginn gab Anke Mühlenbeyer einen kurzen Einblick in die Planung des Projekts. Die Idee entstand bereits im Februar 2017, als der Verein über die Grundstückverfügung bescheid bekam. Nach einem Angebot der Firma Fröhner, einer Kölner Baugesellschaft, die für die Entstehung der Plätze zuständig ist, war die Finanzierung sicher, die Mitgliederversammlung gab ebenfalls grünes Licht. Kleinere Komplikationen mit dem Grundbauamt hielten die Planung nicht auf, so konnte gestern nach langer Vorbereitungsphase der "erste Spatenstich" auf der ehemaligen Skateranlage gemacht werden. Ein besonderer Dank ging an die Sparkasse und die Stadt, die die Finanzierung unterstützen. Michael Rotthoff von der Sparkasse entgegnete daraufhin, es sei ein allgemeines Anliegen der Sparkassenstiftung, die Tönisvorster Sportvereine langfristig finanziell zu unterstützen. Nach dem Bau des Kunstrasenplatzes für die DJK-Teutonia vor drei Jahren, sei dies bereits das zweite Projekt. Thomas Goßen lobte noch einmal das Engagement und die Zusammenarbeit mit dem Verein. Die Bauzeit der Tennisplätze soll vier bis sechs Wochen betragen, die Eröffnungsfeier findet am 7. Juli statt. Durch die dann insgesamt neun Tennisplätze erhofft sich der Verein mehr Möglichkeiten, wie eine eventuelle Erweiterung der Mannschaftenanzahl und Turniere oder Medenspiele an Wochenenden. Ebenfalls wird darüber nachgedacht, in Zukunft Angebote für Schulen zu machen.