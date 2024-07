Ehepaar Hübecker aus St. Tönis 1125 Euro für krebskranke Kinder gesammelt

Mit Unterstützung von 14 Freundinnen und Freunden wurden 25 Euro für jedes EM-Tor der deutschen Fußballer gesammelt, zudem verkauften die Hübeckers Fußbälle für den guten Zweck. „Mit über 1000 Euro wurde das Ziel übertroffen“, freuen sich Gudrun und Rolf Hübecker, die die übrig gebliebenen Fußbälle an drei Tönisvorster Kitas übergaben. „So kann man auch mit kleinen Aktionen dazu beitragen, dass es besonders benachteiligten Kindern so schön wie möglich gemacht wird – dazu benötigt man ja nun auch Geld“, so die Hübeckers weiter.