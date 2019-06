St. Tönis : Zuhören, helfen und liebevoll betreuen

St. Tönis „Blaue Damen“ : Zehn Rentnerinnen engagieren sich ehrenamtlich im Krankenhaus Maria-Hilf in St. Tönis.

„Und geht es gut, da wollten wir anderen Menschen, denen es nicht so gut geht, etwas zurückgeben“, sagt Edith Dicken, seit dem Jahre 2017 ehrenamtliche Leiterin des sogenannten „Krankenhausbesuchsdienstes“, wie die „Blauen Damen“ des Alexianer-Krankenhauses in St. Tönis offiziell genannt werden. Zehn Damen, allesamt Rentnerinnen, verrichten ehrenamtlich einen besonderen Dienst am Patienten: Sie kommen dienstags und freitags ins Krankenhaus und kümmern sich liebevoll zwischen 10 und 12 Uhr um die Kranken. 27 Jahre gibt es die „Blauen Damen“ schon, die so heißen, weil sie einen hellblauen Kittel überstreifen, damit man sie sofort erkennen kann.