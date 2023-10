Kontrollen auch in Tönisvorst Gastronomie-Mitarbeiter im Fokus des Zolls

In einem Restaurant in Tönisvorst versuchten drei Arbeitnehmer, sich der Kontrolle zu entziehen, was die Kontrollkräfte jedoch verhindern konnten. „In einem dieser Fälle wurde ein pakistanischer Staatsbürger ohne gültige Arbeitserlaubnis bei der Ausübung einer Tätigkeit angetroffen“, so das Hauptzollamt weiter. Gegen ihn und seinen Arbeitgeber wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wurde der Fall an die Ausländerbehörde weitergeleitet.