Schul- und Jugendfreizeitzentrum : Zerstörer in Tönisvorst unterwegs

Tönisvorst Seit Bekanntgabe der Schulschließungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus gab es in der vergangenen Woche jede Nacht Einbrüche und Fälle von schwerem Vandalismus in städtischen Schulen und Jugendeinrichtungen.

In der Nacht zu Montag, 16. März, traf es das Jugendfreizeitzentrum JFZ St. Tönis an der Gelderner Straße. Hierbei wurden die Fenster im Fitnessraum auf der Rückseite des Gebäudes eingeworfen, gezielt im Obergeschoss ein Schrank aufgebrochen und eine Playstation 4 geklaut. Im Büro wurden dann die Controller und Ladegeräte mitgenommen. Der Versuch, den Tresor mit stumpfer Gewalt auszuhebeln, ist gescheitert. In der Nacht auf Mittwoch gab es dann einen Einbruch in den Fahrradkiosk am Schulzentrum. Komplett demoliert wurde dabei auch das Gartenhaus des Wächters, der hier am Schulzentrum ehrenamtlich auf die Fahrräder der Schüler aufpasst. „Von einem ehrenamtlich tätigen Menschen das Eigentum zu zerstören, ist an Stumpfsinnigkeit kaum zu überbieten“, sagte am Sonntag Bürgermeister Thomas Goßen.