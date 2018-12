Orthopädie des Krankenhauses Maria-Hilf Tönisvorst: Zeigt her Eure Füße

Zeigt her Eure Füße

TÖNISVORST Sandra Köhler, Oberärztin der Klinik für Orthopädie, zeigte Kita-Kindern, wie wichtig gesunde Füße für den Menschen sind

Eine Woche lang stand in der Klinik für Orthopädie des Krankenhauses Maria-Hilf Tönisvorst unter der chefärztlichen Leitung von Dr. Peter Mann alles ganz im Zeichen des Fußes, im konkreten Fall des kleinen Fußes. Oberärztin Sandra Köhler besuchte mit ihren Kollegen Assistenzarzt Benjamin Kubo und OP-Leiterin Alexa Künkel drei Kindertagesstätten in Tönisvorst: Die DRK-Kindertagesstätte Hoppetosse, deren Zweigstelle an der Hospitalstraße sowie das Familienzentrum Marienheim.