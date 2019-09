Bau- und Umweltausschuss in Tönisvorst : Zehn Punkte für den Klimaschutz

Info

Termin Zwei Neubaugebiete für St. Tönis, hinter dem Schwimmbad und zwischen Schluff-Trasse, Mühlenstraße und Krefelder Straße, stehen auf der Tagesordnung des Planungsausschusses für Dienstag, 10. September, 18 Uhr, im Ratssaal, Hochstraße 20a.

Außerdem wird über den Bau mehrerer Häuser an der Friedrichsstraße und mögliche Neubauflächen in Laschenhütte und am Haltepunkt Benrad diskutiert. Auch der Neubau für die „Junge Pflege“ Vorst ist ein Thema.