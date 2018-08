Zahl der Millionäre im Kreis Viersen gestiegen

KEMPEN / WILLICH Erstmals seit vielen Jahren liegt die Millionärsdichte damit nicht mehr unter dem NRW-Durchschnitt. Die höchste Millionärsdichte gibt’s in der Stadt Kempen. Viersen bildet das Schlusslicht

Innerhalb eines Jahres ist die Zahl der Einkommensmillionäre im Kreis Viersen um knapp 18 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: In NRW stieg die Zahl der Einkommensmillionäre um 4,2 Prozent. Nach der jüngsten Erhebung des Statistischen Landesamtes NRW leben 73 Millionäre im Kreis Viersen, davon allein 20 in der 35.000-Einwohner-Stadt Kempen. Erstmals seit 2001 liegt die Millionärsdichte im Kreis Viersen damit auf NRW-Niveau (2,5 je 10.000 Einwohner); in den Vorjahren lag der Kreis immer darunter. Die Zahlen beruhen auf den Ergebnissen der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2014. Sie können erst jetzt veröffentlicht werden, weil die anonymisierten Steuerdaten von den Finanzbehörden erst nach Abschluss aller Veranlagungsarbeiten zur Verfügung gestellt werden. Die Daten aus dem Jahr 2014 sind daher die aktuellsten, die zurzeit für die Öffentlichkeit verfügbar sind.