Yogalehrerin gibt Tipps Sechs Übungen gegen den inneren Schweinehund

Übung 4: Diese Übung für Oberschenkel- und Bauchmuskulatur sieht einfach aus, hat es aber in sich, wie Sonja Demandt weiß. Die Beine parallel zueinander nach vorne ausstrecken. Nun die Fingerspitzen so weit wie möglich in Richtung Füße neben den Beinen absetzen, dabei einen runden Rücken machen und das Kinn zur Brust nehmen.