Körperschule in Vorst Übungen gegen den inneren Schweinehund

In der Huverheide 6 in Vorst, dort, wo Sonja Demandt aufgewachsen ist und genau in dem (mittlerweile aufwendig umgebauten) Gebäudeteil, in dem die Eltern einmal Events organisierten, hat sie im Mai 2022 die „Soma Körperschule“ gegründet. Während ihres Lehramtsstudiums in Köln fing Demandt an, in Studios zu jobben, sie machte Trainerscheine, eine Tanzausbildung und mehrere Yogaausbildungen, die sie in Indien und Thailand intensivierte.

Infos zur Körperschule gibt es im Internet unter der Adresse www.soma-koerperschule.de oder Telefon 0159 01065869.