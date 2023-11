Verein Apfelblüte Ein Baum voller Kinderwünsche

Unter Schirmherrschaft des Kinderhilfe-Vereins Apfelblüte startet am Freitag, 1. Dezember, wieder die Tönisvorster Wunschbaumaktion. Mehr als 100 Herzenswünsche von Tönisvorster Kindern wurden gesammelt. Diese werden an den Tannenbaum in der Sparkassenfiliale in St. Tönis an der Ringstraße gehängt. Der Verein organisiert gemeinsam mit den Schulsozialarbeitern der Stadt Tönisvorst und der Sparkasse diese beliebte Aktion.