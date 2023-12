Wohnungsmarktbericht für Tönisvorst Mehr als 120 Wohnungen pro Jahr nötig

„Die Kommunen werden sich noch mit den Nachbargemeinden um die Zuwanderer balgen.“ Dieser Satz aus dem Vortrag von Matthias Günther, Vorstand des Pestel-Instituts für Systemforschung in Hannover, bleibt am meisten hängen – weil er die gegenwärtige Diskussion konterkariert. Ausschussvorsitzender Hans Joachim Kremser (SPD) hatte Günther zur Sitzung des Tönisvorster Ausschusses für Stadtplanung, Regionalplanung und Infrastruktur eingeladen. Die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Kreis Viersen (GWG) hatte das Institut in Hannover beauftragt, ein Wohnungsmarktgutachten zu erstellen.