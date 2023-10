Wohnungsbrand in St. Tönis Feuerwehr verhindert Übergreifen der Flammen

Zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Düngelshof in St. Tönis ist die Freiwillige Feuerwehr Tönisvorst am Montagmorgen um 5.12 Uhr gerufen worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen bereits Flammen aus dem rückwärtigen Teil der Wohnung, schildert Wehrsprecher Jan Gläser im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Einsatzkräfte gingen sowohl von der Gartenseite als auch vom Hauseingang, der an der Gerhart-Hauptmann-Straße liegt, gegen das Feuer vor und konnten so verhindern, dass die Flammen auf andere Balkone übergriffen.