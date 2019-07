Tönisvorst : Wo Tomaten und Paprika in St. Tönis wachsen

St. Tönis (RP) Die Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) des Kreises besuchte jetzt den Betrieb von Carsten Knodt in Tönisvorst. Der Betrieb liegt in Unterschelthof zwischen St.Tönis und Kempen und produziert komplett unter Glas.

So staunten die Mittelständler nicht schlecht, wie weit hier die Digitalisierung bei der Produktion von Paprika, Tomaten sowie Auberginen bereits mithilft. Alles kann man nicht automatisieren, so Markus Knodt. Mit Schutzanzügen schauten sich die Besucher die Anbaufläche von vier Hektar unter Glas an und schauen den Mitarbeitern über die Schulter. Früher war der Betrieb an der Rosenstraße in St.Tönis und wurde Anfang der 90er Jahre nach Unterschelthof umgesiedelt. Weitere Betriebsstätten gibt es noch in Sonsbeck sowie am Kraftwerk Niederaußen. Carsten Knodt beliefert regionale Discounter am Niederrhein, um lange Transportwege zu vermeiden. Landtagsabgeordnete Britta Oellers war mitgekommen und ganz begeistert von den modernen Produktionsstätten. MIT-Kreisvorsitzender Maik Giesen lobte das Engagement, die Weiterentwicklung des Betriebes und die Schaffung von neuen Arbeitsplätze im Betrieb. Zum Abschluss gab es für die Besucher eine gefüllte Tasche mit Tomaten und verschiedenen Paprika.