Wirtschaftsfrühstück in Tönisvorst Wie man bei der IT Energie einsparen kann

Claudius Ahlers, Vertriebsmanager der FAR Group aus Marl, war ebenso unter den Gästen und stellte sich vor, denn: Die FAR Group übernahm am 2. Januar das BZ-Bildungszentrum am Tempelsweg in St. Tönis und will durch diesen Zukauf ihre Position im Qualifizierungssektor Verkehr und Logistik stärken. Als etablierter Bildungsträger will die BZ-Bildungszentrum GmbH als integrativer Bestandteil der FAR Group auch weiterhin ihr volles Leistungsspektrum anbieten und weiterentwickeln. Die FAR Group verfügt über moderne Fahrzeuge, einen eigenen Übungsplatz und unter anderem über eine hauseigene Werkstatt. Dort können zur Sicherung der beruflichen Zukunft Führerscheine aller Art gemacht werden, so Ahlers. „Neu bei uns ist: Wir bieten jetzt auch eine Ausbildung zum Schweißer an.“