Tönisvorster Hilfswerk Action Medeor Winterhilfe kommt in Odessa an

Warme Kleidung, Öfen, Medikamente und Nahrungsmittel – das Tönisvorster Medikamentenhilfswerk Action Medeor arbeitet derzeit auf Hochtouren dafür, dass diese Hilfsgüter bei den Menschen in der Ukraine ankommen, die dringend auf Winterhilfe angewiesen sind. Im Raum Odessa kooperiert Action Medeor dazu mit verschiedenen lokalen Partnern, die die Hilfe direkt zu den Bedürftigen bringen. Jetzt wurde damit begonnen, warme Winterkleidung auszugeben und 100 Haushalte mit Öfen zu versorgen. Die Öfen werden in der Ukraine produziert und direkt an bedürftige Familien ausgeliefert. Viele von ihnen mussten ihre Häuser in den umkämpften Gebieten im Osten des Landes verlassen und leben nun als Geflüchtete in den Dörfern rund um Odessa.