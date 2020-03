Auszeichnung für ehrenamtliches Engagement : Vorsterin erhält Bundesverdienstkreuz

Vorst Wilma Jansen wurde am Montag die höchste Anerkennung zuteil, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht. Wenn es jemand verdient habe, dann sie, sagt der Tönisvorster Bürgermeister Thomas Goßen.

Jansen wurde in Schwalmtal-Amern geboren und wuchs in St. Tönis auf. 1973 zog sie mit ihrem Mann Wilhelm (79) nach Vorst. Auch um Anschluss zu finden, schloss sie sich der dortigen Ortsgruppe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an, trat damit aber zudem in die Fußstapfen ihres Vaters. „Das soziale Engagement lag bei uns in der Familie“, sagt die Tochter stolz. „Mein Vater war der erste Leiter der Freiwilligen Feuerwehr in Tönisvorst.“ Am Montag erhielt sie für ihre langjährige ehrenamtliche Tätigkeit die höchste Anerkennung, die die Bundesrepublik für Verdienste um das Gemeinwohl ausspricht: den Verdienstorden; in der ersten Stufe als Verdienstkreuz am Bande. Auch damit folgt sie ihrem Vater. Er nahm die Auszeichnung 1990 entgegen.