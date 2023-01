Hätten Sie es gewusst? Willichs und Tönisvorsts berühmte Töchter und Söhne

Der Fernsehjournalist Rainald Becker wurde 1959 in Tönisvorst geboren und machte sein Abitur am Fabritianum in Krefeld. Der ehemalige ARD-Chefredakteur wechselte 2021 zurück zum Südwestrundfunk und trat ab 2022 die Studioleitung in Genf an. Auch als Kommentator in den Tagesthemen ist er zu sehen.