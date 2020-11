Bürgermonitor St. Tönis : Fußgänger und Radler teilen sich Gehweg

St. Tönis An der Willicher Straße in St. Tönis sorgt eine alte Verkehrspflasterung für Missverständnisse. Trotz Ausschilderung kommt es immer wieder zu unschönen Begegnungen zwischen Fußgängern und Radfahrern.

Fast wäre ein Fahrradfahrer mit einer Dame, die mit einem Rollator unterwegs ist, zusammengestoßen, „Das ist eine typische Situation“, sagt Hartmut Bösche und zeigt auf den Gehweg an der Willicher Straße in St. Tönis. Als Fußgänger, insbesondere als Rollatorfahrer, oder aber mit dem Kinderwagen auf dem Gehweg in Richtung Innenstadt oder wieder hinaus unterwegs, kommt es immer wieder zu kritischen Situationen mit Fahrradfahrern.