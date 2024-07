Geniessen in Willich Sommerrezept: Garnelen vom Grill

Schon wieder keine Idee was gekocht werden soll? Und außerdem auch keine Lust lange, in der Küche am Herd oder am Backofen zu stehen, bei den warmen Temperaturen? Wir haben Gastronomen nach leckeren, sommerlichen Rezepten gefragt. Die mediterrane Fischküche ist ideal bei Hitze und bringt ein bisschen Urlaubsflair mit. Martina und Hans-Peter Lepsy, Gastronomen aus Willich, haben uns ein leichtes sommerliches Rezept für unsere Leser geschickt: Wildgarnelen an Cous Cous von gelben Linsen und Dip von schwarzem Knoblauch. Die Inhaber des Lepsy’s an der Bahnstraße sind wahre Fischexperten und laden ein, das Rezept nachzukochen und zu genießen.