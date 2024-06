Wilhelmplatz in St. Tönis Haltestelle in den Farben des Regenbogens

St. Tönis · Anlässlich des Deutschen Diversity-Tages wurde eine Haltestelle am Wilhelmplatz in St. Tönis in den Regenbogen-Farben gestaltet. Ein Gemeinschaftsprojekt von Stadt Tönisvorst und SWK.

03.06.2024 , 15:00 Uhr

Die Gleichstellungsbeauftragte Helga Nauen (v.l.), Bürgermeister Uwe Leuchtenberg und Denise Matthijsse von der SWK-Konzernkommunikation an der Regenbogen-Haltestelle. Foto: Stadt Tönisvorst

Die Stadt Tönisvorst und die SWK haben zum Deutschen Diversity-Tag eine Haltestelle der Straßenbahnlinie 041 am Endhaltepunkt „Wilhelmplatz“ in St. Tönis farblich neugestaltet: Dach und Sitzgelegenheiten erstrahlen nun in den Regenbogen-Farben. Der Deutsche Diversity-Tag, initiiert von der „Charta der Vielfalt“, ist ein jährlicher Aktionstag in Deutschland, der Vielfalt und Inklusion fördert und für Diversität in der Arbeitswelt wirbt. „Vor einigen Wochen entstand daher bei der Stadt Tönisvorst die Idee, eine Haltstelle umzugestalten, und man fragte bei der SWK um entsprechende Unterstützung an“, so Stadt-Sprecherin Catharina Perchthaler. Die Zusage kam prompt. „Bei rund 3500 Mitarbeitenden im gesamten SWK-Konzern ist Toleranz hinsichtlich Nationalität, Glauben oder Geschlecht für uns eine Selbstverständlichkeit. Wir sind bunt und gegen jegliche Art der Diskriminierung“, sagt Denise Matthijsse, Pressesprecherin und stellvertretende Leiterin der SWK-Konzernkommunikation. „Vor wenigen Tagen haben wir Geburtstag gefeiert: Das Grundgesetz wurde 75 Jahre alt. Das Motto? ,Gemeinsam wird’s ein Fest‘. Darin steckt: Unterschiede ohne Wertung anzuerkennen, als Selbstverständlichkeit und als Bereicherung für die Gesellschaft anzusehen. Dass diese Botschaft jetzt im Raum – direkt am Eingangstor der Stadt – sozusagen unübersehbar ist, darüber freue ich mich als Bürgermeister ganz besonders“, so Tönisvorsts Bürgermeister Uwe Leuchtenberg (SPD). Die Gestaltung der Haltestelle war eine von mehreren Aktionen anlässlich des Diversity-Tages: Auf Initiative der Tönisvorster Gleichstellungsbeauftragten konnten 300 Schülerinnen und Schüler der Rupert-Neudeck-Gesamtschule das Theaterstück „Bis ans Limit“ vom Niederrhein-Theater sehen. Zudem gab es eine Lesung aus der Diversity-Kinderbuchreihe „Nelly und die Berlinchen“ im Familienzentrum „Drei-Käse-Hoch“ in Vorst. Außerdem wurden die beiden historischen Rathäuser in St. Tönis und Vorst mit der Regenbogenfahne beflaggt.

(msc)