Kabarett in Tönisvorst Wilfried Schmickler – 69 Jahre alt und kein Bisschen milde

So auch bei der Ausgabe 2024, in der sich Schmickler einmal mehr in gewohnter, bissiger Form präsentiert. Sein Programm „Es hört nicht auf“ strotzt vor verbalen Angriffen gegen alle, die in Deutschland Intoleranz, Hass und Demagogie verbreiten. Seine Lieblingsziele sind und bleiben die AfD oder die sogenannten Querdenker, die zur Spaltung des Landes beigetragen hätten, wie er sagt.