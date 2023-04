Unfälle auch in St. Tönis und Grefrath-Oedt Weitere Wildunfälle im Kreis Viersen

Am Montagmorgen stießen jeweils ein Auto und ein Reh in Nettetal-Breyell und in Brüggen zusammen, gegen 13 Uhr kam es zu einem Wildunfall im Bereich Südring/Vorster Straße in St. Tönis. Kurz vor Mitternacht meldete ein Autofahrer einen toten Fuchs in Nettetal, am Dienstagmorgen meldete ein Autofahrer, dass er auf der Süchtelner Straße in Grefrath-Oedt ein Reh angefahren hatte, das Tier war verletzt geflüchtet. Ebenfalls am Dienstag meldete ein Autofahrer ein totes Reh auf der B9, kurz hinter der Auffahrt zur A40 hinter Kempen-Tönisberg.