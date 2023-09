Reenactment mit Lassowerfen Der Wilde Westen ist sein Hobby

Patrick Vollmers Wurzeln liegen in St. Tönis – auch wenn er in Krefeld geboren wurde. Sein Urgroßvater Heinrich Huth aus St. Tönis war Straßenbahnfahrer auf der Strecke von St. Tönis nach Krefeld. Patrick Vollmers Großmutter Anna, eine geborene Huth, wurde in St. Tönis geboren und wohnte lange Jahre mit ihrer Familie in St. Tönis an der Kirchstraße. Patrick Vollmers Vater ist der ehemalige Schulleiter der Hauptschule in Krefeld-Linn, Werner Vollmer (80).