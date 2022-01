Campus-Projekt in Tönisvorst : Wie sich die FDP die weiteren Campus-Planungen vorstellt

Campus-Projekt in Tönisvorst

Tönisvorst Alternativen vorurteilsfrei in Betracht ziehen, pädagogische Konzepte und den zukünftigen Raumbedarf der Schulen stärker in den Mittelpunkt stellen und die Kosten realistisch veranschlagen, das wünscht sich die FDP für das Campus-Projektes.

Die FDP Tönisvorst hat sich in einer Pressemitteilung zum zurückliegenden ersten Jahr im neuen Rat der Stadt geäußert und skizziert, wie sie sich die weiteren Planungen des Campus-Projektes vorstellt.

Das Projekt „Campus Tönisvorst“ werde da „ein wichtiger Gradmesser“ sein. Man freue sich über die Idee, in die Bildung zu investieren, und sei grundsätzlich für das Projekt, wünsche sich aber, die weiteren Planungen unter folgenden Gesichtspunkten zu verfolgen:

Mehrere Alternativen sollten „möglichst vorurteilsfrei“ geprüft werden. Neben der ursprünglichen Variante mit Rathaus, Michael-Ende-Gymnasium und Rupert-Neudeck-Gesamtschule auf dem Campus solle auch darüber nachgedacht werden, das MEG am Corneliusfeld zu belassen. „Der beschränkte Raum am Campus würde dann für das Rathaus und die Gesamtschule genutzt“, schreibt die FDP. Auch die Alternative, die von Bürgern unter dem Namen „CampCorn“ erarbeitet worden sei, statt Campus-Neubau das bestehende Schulzentrum am Corneliusfeld zu sanieren, solle ernsthaft geprüft werden.