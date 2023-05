Kreisjägerschaft Viersen Wie Kitze mit der Drohne gerettet werden

Dämmerung und Stille liegen über den Wiesen zwischen Vorst und Süchteln. Es ist fünf Uhr morgens, und die meisten Menschen schlafen noch. Nicht so Nicole und Christian Janßen. Das Ehepaar ist für ein leises Surren über ihren Köpfen verantwortlich. Verursacher ist die Drohne, die Christian Janßen gerade gestartet hat und in Richtung der Wiese neben dem Feldweg steuert. Dann greift die Automatik: In rund 50 Metern Höhe beginnt die Drohne mit ihrem Flug, wobei sich die Bahnen überlappen, um wirklich jedes Stück der Wiese zu erfassen.