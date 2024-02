Turnerschaft St. Tönis Der Kampf gegen sexualisierte Gewalt im Sport

Wo beginnt sexuelle Gewalt? Als Luis Rubiales im vergangenen Jahr, damals Präsident des spanischen Fußballverbandes, nach dem WM-Titelgewinn die Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung auf den Mund küsste, brandete diese Diskussion erneut auf – und Rubiales trat schließlich nach einigem Hin und Her zurück. Doch nicht jeder Fall schlägt so hohe Wellen, vieles, was im kleinen Sportverein passiert, gelangt nicht an die Öffentlichkeit. Oft sind Kinder und Jugendliche Opfer. Im jüngsten Tönisvorster Ausschuss für Kultur, Sport, Vereine, Stadtmarketing und Städtepartnerschaft berichteten nun Rolf Nagels und Beate Jacobs von der Turnerschaft St. Tönis, wie sich ihr Verein für die körperliche und seelische Unversehrtheit und Selbstbestimmung der dem Verein anvertrauten Kinder und Jugendlichen kümmert. Die Turnerschaft ist in Tönisvorst in eine Vorreiterrolle geschlüpft.