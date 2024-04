Straßenbeleuchtung in Tönisvorst Wie die Laternen in Schuss gehalten werden

. Seit Montag, 8. April, wartet die Firma Omexom im Auftrag der Stadt Tönisvorst die Straßenlaternen im Stadtgebiet. Bei rund 80 Laternen haben die Bürgerinnen und Bürger in den vergangenen Wochen Störungen über das Onlineportal „Mängelmelder“ gemeldet. Damit die Straßen in St. Tönis und Vorst bald wieder hell erleuchtet sind, fahren nun zwei Spezialisten durch die Stadt und reparieren die defekten Lampen. In dem blauen Sprinter mit Hubsteiger sitzen Martin Kisters und sein Kollege Philipp Brands. Los ging die Wartungsfahrt für die beiden Niederrheiner am Montagmorgen vor dem Alten Rathaus in Vorst. „Insgesamt werden wir rund drei Tage unterwegs sein, um alle defekten Lampen zu reparieren“, erklärt Kisters.