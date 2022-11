Einbruch in St. Töniser Firma : Diebe stehlen Werkzeug

Die Polizei bittet jetzt um Hinweise. Foto: dpa/Fabian Strauch

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagabend gegen 22.45 Uhr ein Fenster zu einer Wohnung auf einem Firmengelände an der Mühlenstraße in St. Tönis eingeschlagen. Laut Polizei verließ er das Gelände mit einer Sackkarre und diversem Werkzeug als Diebesgut.

