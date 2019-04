Werbering St. Tönis : Ziel ist eine lebendige Innenstadt

Der neue Vorstand des Werberings St. Tönis mit (von links) Heike Werner, Dennis Weber, Andrea Hermes, Judith Rüther-Zeiss und Isabel Thiele (es fehlt Melanie Barth-Langen­ecker) präsentierte jetzt ihre neuen Ziele. Foto: Wolfgang Kaiser (woka)

St. Tönis Vor Wochen noch drohte dem Werbering St. Tönis das Aus. Jetzt wurde ein neuer Vorstand gewählt, der durchstarten will. Eine Idee ist die Wiederbelebung der „TöVo-Card“. Der Werbering will sich besser mit den Vereinen vernetzen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heribert Brinkmann

Nach der Wahl haben die Vorstandsmitglieder des Werberings St. Tönis eine turbulente Woche hinter sich, in der sich „die Ereignisse überschlagen haben“, wie Andrea Hermes feststellt. Bei der ersten Pressekonferenz im Ravvivi gibt es die erste Überraschung: Der bisherige Vorsitzende Stefan Robben ist noch weiter im Amt und mit dabei. Die Wahl, so erklärt Heike Werner, sei „schwebend unwirksam“, bis die neue Satzung angemeldet sei. Nach außen vertritt Stefan Robben weiter den Werbering, nach innen ist bereits der neue Vorstand aktiv. Es gab eine gute Übergabe, der alte Vorstand hat den Neuen „freie Hand“ gelassen. In vier Wochen, so rechnet man, wird auch offiziell der Übergang vollzogen werden können.

Der neue Vorstand hat sich vorher durch Kommunikation und Netzwerken gefunden. Eins machen die Frauen im Vorstand schnell klar: Sie wollen nicht auf eine „Frauengruppe“ reduziert werden. Die Zusammensetzung sei eher Zufall, vor der Wahl hätten sie sich gerade mal dreimal getroffen – und aufmerksam zugehört. Und da alle selbstständig ein Unternehmen führen, teilweise junge Kinder groß ziehen, ist für alle das Ehrenamt im Werbering eine große Herausforderung. Deswegen verzichtet der Vorstand auf Hierarchie und verteilt die Aufgaben gleichberechtigt. Und da sei man weiterhin offen für Beisitzer, die Ideen oder Projekte einbringen wollen.

Info Aus Mittsommernacht wird die Weiße Nacht Die nächste Veranstaltung des Werberings ist die Weiße Nacht am 28. Juni, bisher als Mittsommernacht beworben. Die Besucher sollen möglichst alle in weißer Kleidung in die Innenstadt von St. Tönis kommen und diese neu aufgelegte Veranstaltung in einer lauen Sommernacht genießen. Beginn ist um 18 Uhr, die Geschäfte bleiben bis 22 Uhr geöffnet.

Überhaupt will sich der Werbering öffnen. Das Ziel ist, die Innenstadt lebendig werden zu lassen und dies zu erhalten. Dafür setzt man auf viele Partner. Es gab bereits ein erstes Gespräch mit der Stadt. Bürgermeister Thomas Goßen habe dabei zugesagt, dass die Stadt Mitglied des Werberings werde. Fördermittel wurden zwar nicht in Aussicht gestellt, aber man hofft natürlich auf Hilfe bei den Genehmigungsverfahren für die geplanten Stadtfeste.

Stefan Robben zieht vor dem neuen Vorstand den Hut. Bisher habe man es nicht geschafft, die Stadt als Mitglied zu gewinnen. Zur aktuellen Diskussion um das Stadtmarketing merkt Robben an, dass ein Wirtschaftsförderer nicht ausreiche, sondern ein richtiger Citymanager hermüsse.

Der Werbering setzt aber nicht nur auf die Stadt, sondern will die Kommunikation zu allen Seiten öffnen. Neben den eigenen 96 Mitgliedern, mit denen man verstärkt ins Gespräch kommen will, hat der Vorstand ein offenes Ohr für alle Bürger. Mit den Vereinen in St. Tönis will man sich stärker vernetzen.

Auch mit den Werbekreisen der Nachbarorte wird gesprochen. Wegen eines Kempener Festes wird die Weiße Nacht in St. Tönis eine Woche vorgezogen und findet am 28. Juni statt. Es geht auch nicht darum, das Rad neu zu erfinden. So wird eine 15 Jahre alte Idee neu belebt: die TöVo-Card. Damals mit 30 Unternehmen gestartet, akzeptieren heute nur noch drei, vier Geschäfte die Rabattkarten. Mit einer eigenen App soll das System modernisiert werden. Aber die Karte funktioniert auch ohne Smartphone.