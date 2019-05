St. Tönis : Werbering muss Wahlen wiederholen

Das neu gewählte Vorstandsteam des Werberings St. Tönis (v.l.): Isabel Thiele (Frauenzimmer), Andrea Hermes (Blumen Hermes), Dennis Weber (Bodyarea), Judith Rüther-Zeiß (Tönisvorster Buchhandlung), Melanie Barth-Langenecker (Augenoptik Scholl) und Heike Werner (Firma Hahlen, Nellesen et Jansen, Steuerberater-Partnerschaft mbB). Foto: Werbering

Tönisvorst Heute beginnt um 19 Uhr das Netzwerktreffen des Werberings St. Tönis im Ratssaal. Bürgermeister Thomas Goßen wird die Veranstaltung persönlich begleiten. Dabei werde er, so die Pressemitteilung des Werberings, den Beitritt der Stadt Tönisvorst in den Werbering bekannt geben.

Das neue Vorstandsteam wird in Person von Andrea Hermes über die laufenden Aktivitäten des Vereins berichten.

Wie jetzt bekannt wurde, hat das Amtsgericht den neuen Vorstand nicht ins Vereinsregister eingetragen. Dazu führt Heike Werner vom Vorstand in der Pressemitteilung des Werberings aus: „Das Vereinsregister hält es für erfordrlich, dass die Satzung in einigen Punkten noch ergänzt werden sollte und die Vorstandswahlen nicht en bloc (obwohl die Versammlung diesem Vorgehen zugestimmt hat), sondern einzeln erfolgen sollen. Wir werden dies in einer kurzfristig einzuberufenden Mitgliederversammlung erledigen, das heißt, der bisherige Vorstand bleibt vor diesem Hintergrund noch ein wenig länger im Amt. Darüber hinaus ergeben sich hierdurch keine Veränderungen, denn im Innenverhältnis hat der amtierende Vorstand unverändert dem neuen Vorstandsteam sein volles Vertrauen ausgesprochen und ihm freie Hand erteilt. Bei den aktuellen Vorstandssitzungen steht jeweils ein amtierender Vorstand mit Rat und Tat zur Seite. Die Übergabe erfolgt somit unverändert gleitend und im besten Einverständnis.“