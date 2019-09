Berufswahlorientierung : Werben für das Handwerk

St. Tönis Für die Berufsvorbereitung arbeitet die Rupert-Neudeck-Gesamtschule mit „Handwerker in Tönisvorst“ zusammen. Neun Betriebe informierten jetzt in der Schule.

„Metallbauer, früher Schlosser“ ist an der Tafel im Klassenraum 109 der Rupert-Neudeck-Gesamtschule in St. Tönis zu lesen. Elf Neuntklässler mustern Christian Kleefisch, der in seinem Arbeitsoutfit in den Raum getreten ist, neugierig. „Ich möchte euch heute das Metallhandwerk vorstellen“, beginnt der Tönisvorster von Metallbau Kleefisch. Er nimmt die Gesamtschüler mit auf einen Gang durch seinen Arbeitsalltag, angefangen von Kundenkontakten über das Anfertigen von Skizzen bis hin zum Bau und der Montage.