Kindergartenplätze : Weniger Überhänge in Tönisvorster Kitas

Tönisvorst Im Kindergartenjahr 2020/21 kommen insgesamt 93 Kinder in den fünf städtischen Einrichtungen neu hinzu. Weil Familien weggezogen sind, geht die Zahl der geplanten Überhänge leicht zurück.

Die Stadt Tönisvorst geht mit weniger Überhängen in das neue Kindergartenjahr, als noch vor Kurzem gedacht. Weil Familien weggezogen sind, können weitere zwei Kinder in regulären Gruppen aufgenommen werden, sagt Fachbereichsleiter Lars Schaath. Damit bleiben acht statt zehn Kinder, die in einer zusätzlichen Gruppe in der Kita „Mullewapp“ betreut werden.