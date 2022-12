Sammelaktion der Feuerwehren Weniger Spenden für Rumänienhilfe

Alles ist für die Stadt Caransebes in Rumänien bestimmt, wo die Caritas sowie die Schwestern der Franziskanerinnen Salzkotten den Transport entgegennehmen. Mit den Lebensmitteln realisieren sie das Schulessen für Kinder und den Mittagstisch für Senioren. Zudem packen sie aus den gespendeten Lebensmitteln für bedürftige Familien Weihnachtspäckchen. Die Bekleidung geht in die Kleiderkammer in Caransebes, wo sie verschenkt oder für einen kleinen Obolus verkauft wird. Der Erlös fließt wiederrum in den Bereich der sozialen Essensausgaben. In diesem Jahr sollen zudem Lebensmittel in die Lager der ukrainischen Flüchtlinge in Rumänien gehen.