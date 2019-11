Tanzsportkreis Tönisvorst : Tanz-Tipps vom Discofox-Weltmeister

St. Tönis Tipps und Tricks verriet Mario Spindler beim Tanzsportkreis Tönisvorst. Der Workshop zog Paare aus dem gesamten Umkreis nach St. Tönis.

Der Weltmeister im Discofox, Mario Spindler, hat den Tanzsportkreis Tönisvorst besucht und in einem Workshop Insidertipps für einen perfektionierten Tanz gegeben. Der zweistündige Workshop richtete sich an fortgeschrittene Tanzpaare.

Nach ein paar einleitenden Worten ging es direkt in die Praxis. Die Musik erklang, und jedes Paar sollte erst einmal zeigen, was es drauf hatte. „Wenn es geht, nicht ganz so große Schritte, wir wollen das Verletzungsrisiko gering halten“, kommentierte Mario Spindler das Geschehen humorvoll. Bevor es dann um das Erlernen neuer Figuren ging, wurde die Tanztechnik noch einmal in Angriff genommen und gleichzeitig eine neue Zählweise eingeführt. Der übliche „Eins, zwei, tap“-Schritt wurde ersetzt durch einen etwas komplizierteren Vierer-Schritt. Erst einmal ganz schön viel. Dazu wurden Fragen geklärt, die man sich vorher nie gestellt hatte, wie zum Beispiel, wo die ganze Rotationsenergie hingeht und wie wesentlich die Stellung von Füßen und Händen in den verschiedenen Figuren eigentlich sind. Auf witzige Art und Weise demonstrierte Mario Spindler auch, was man im Discofox dringend vermeiden sollte.