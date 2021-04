Anmeldezahlen der weiterführenden Schulen in Tönisvorst : Gymnasium und Gesamtschule haben großen Zulauf

Tönisvorst An den beiden weiterführenden Schulen im Schulzentrum St. Tönis stehen die Anmeldezahlen für das Schuljahr 2021/22 fest. Der Leiter der Gesamtschule ist sich sicher, dass die Oberstufe weiter wachsen wird.

Das Michael-Ende-Gymnasium (MEG) in Tönisvorst wird in diesem Jahr fünf fünfte Klassen anbieten. „Dafür haben wir die Genehmigung bekommen“, berichtet Schulleiter Paul Birnbrich. In den vergangenen zwei Jahren habe dies trotz des Bedarfs nicht geklappt.

26 der 143 angemeldeten baldigen Fünftklässler kommen aus Krefeld-Forstwald. „Für die ist unser Schulzentrum sehr gut gelegen“, sagt Birnbrich. Er kritisiert, dass Forstwalder Schüler, die in den vergangenen Jahren hätten abgelehnt werden müssen, dadurch anschließend zu spät für die Anmeldung an Alternativschulen gewesen seien. „Sie wurden auf die Schulen verteilt, die noch Plätze hatten“, sagt der Schulleiter. „Da sollte das Verfahren geändert werden.“

Obwohl die angestrebte Kooperation mit der Schule an der Dorenburg in Grefrath noch nicht offiziell besiegelt ist, arbeiten die Schulen bereits zusammen. So passt die RNG etwa ihren Französischunterricht an die Grefrather an, damit die Schüler von dort nahtlos in die Oberstufe der RNG wechseln können.