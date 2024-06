Tradition in Tönisvorst Weiße Nacht: Wenn die Hochstraße blütenweiß erstrahlt

Am Freitag, 21. Juni, ist es wieder so weit: Die St. Töniser Einkaufsstraße Hochstraße nebst dem Rathausplatz erstrahlt einmal mehr ganz in weiß. Organisiert vom Einzelhandelsbund „St. Tönis erleben“ wird es dann erneut die längst fest etablierte „Weiße Nacht“ geben. „Wir werden wie immer viele Tische und Bänke aufstellen. Einige werden zentral organisiert, aber auch die einzelnen Geschäfte stellen Garnituren raus. So gibt es genug Plätze für jeden“, erzählt Judith Rüther-Zeiß, Inhaberin der St. Töniser Buchhandlung und Mitglied des Orga-Teams.