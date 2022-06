Weiße Nacht in St. Tönis : Mehr Leben auf dem Rathausplatz

St. Tönis Die „Weiße Nacht“ brachte in der St. Töniser Innenstadt für unterhaltsame Stunden. Auch das kulinarisch vielfältige Angebot sorgt für gute Stimmung.

„Die Weiße Nacht bringt mehr Leben in die Innenstadt. Normalweise könnte man um diese Uhrzeit auf der Hochstraße kegeln, ohne jemanden zu treffen“, sagt Stefan Robben vom gleichnamigen St. Töniser Herrenbekleidungsgeschäft. Die „Weiße Nacht“ ist angesagt. Mehrere Einzelhändler haben Sitzgelegenheiten in Weiß vor ihren Geschäften aufgebaut und locken mit Angeboten. Der Rathausplatz verwandelt sich zum Herzstück des bekannten Events in der Apfelstadt. „Wir haben uns für ein spontanes Terrassengeschäft entschieden. Wir wollen ein wenig zur Gemütlichkeit beitragen, und es wäre doch schade gewesen, wenn es hier an diesem Abend eine leere Fläche gegeben hätte“, bemerkt Nico Frass. Der Gastronom steckt mitten in den Umbaumaßnahmen, um aus dem Ravvivi das niederrheinische Wirtshaus Haus Wirichs zu machen. Aber nichtsdestotrotz hat er eine ansprechende Außengastronomie vor dem Rathausplatz aufgebaut. Der Mittelpunkt der Innenstadt selbst kommt mit Bierzeltgarnituren mit weißen Überzügen, Bierpavillon, Weinstand und gastronomischen Angeboten daher. Der Duft der Käsemakkaroni von „Mac by Mölle“ vermischt sich mit dem von Bratwurst und Pommes vom „Esswerk“ sowie dem von Waffeln und Crêpes. Gut gelaunte Besucher – etliche davon getreu dem Motto des Events in weiß gekleidet – sitzen an den Tischen. Musikalisch begleitet von DJ Peter Hoebertz wird erzählt, gelacht, gegessen und getrunken. Die Nachbarschaft der Hochstraße 20 ist sogar mit Tischen und Stühlen auf die Fußgängerzone gezogen. „Wir sind 13 Parteien, und jeder hat etwas mitgebracht“, erzählt Birgit Falk, die für die Erdbeerbowle gesorgt hat.