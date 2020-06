Fest in der St. Töniser Fußgängerzone : „Weiße Nacht“ unter Corona-Schutzauflagen

Fest in der St. Töniser Fußgängerzone

Unter Einhaltung der Corona-Schutzauflagen lud „St. Tönis erleben“ für Freitagabend zur „Weißen Nacht“ in die Fußgängerzone ein. Foto: Ja/Norbert Prümen (nop)

St. Tönis Bei dem Fest der Händlergemeinschaft „St. Tönis erleben“ am Freitagabend gab es dieses Mal kein Programm. Dafür hatten die Geschäfte bis 22 Uhr geöffnet und lockten mit Rabattaktionen.

„Was ist denn hier los?“, wundert sich eine Passantin, die am Freitagabend eher zufällig mit dem Fahrrad durch die St. Töniser Fußgängerzone fährt. Tatsächlich bietet die einen für die jüngste Zeit ungewöhnlichen Anblick: Die Tische und Stühle der Eisdiele „Fontanella“, des Restaurants „Ravvivi“, des Cafés „Steeg“ und der Weinstube „Bacco“ sind voll besetzt. Auch am Imbissstand, der auf dem Rathausplatz Halt gemacht hat, und an der mobilen Crêperie bilden sich mitunter Menschentrauben.