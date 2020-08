Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing in Tönisvorst : Weihnachtsmarkt: Entscheidung soll im September fallen

St. Tönis Nie wäre er so wertvoll wie in diesem Jahr: der St. Töniser Weihnachtsmarkt. Er könnte ein Impulsgeber für die von der Corona-Krise gebeutelten Einzelhändler sein, Kundenkontakte wieder aufleben zu lassen und Umsätze zu generieren.

Bürgermeister Thomas Goßen zeigte sich im Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing aber pessimistisch. Die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang: Wird es in diesem Jahr überhaupt Weihnachtsmärkte in der gewohnten Form geben? Goßen erklärte: „Wir sind in der Tast- und Fühlphase.“ In circa vier Wochen werde man wissen, wohin die Reise gehe.