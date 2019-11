Proklamation des Tönisvorster Dreigestirns 2019/20 : Die Mädchen sind an der Macht

St. Tönis Nun ist es offiziell: Die Tönisvorster Narren werden erstmals in der Karnevalsgeschichte von einem weiblichen Dreigestirn angeführt. Mit Brian I. und Daria I. gibt es dazu auch wieder ein Kinderprinzenpaar.

Eine besondere Ehre wird an diesem Abend Bürgermeister Thomas Goßen (CDU) zuteil: Das Stadtoberhaupt darf die Tollitäten, beginnend mit dem Kinderprinzenpaar, proklamieren. Vorher aber übernimmt Verena Arndt vom JKV die Vorstellung. So erfahren die Zuhörer, dass Brian Köhler neun Jahren alt ist, gerne Fußball und mit Playmobil spielt. Er hat zwei jüngere Brüder und ist ein großer Fan der Feuerwehr. Karnevalistisch ist die Familie vorbelastet: Mutter Maureen war selber einst Tönisvorster Kinderprinzessin.

Kamellewerfen Für Samstag, 30. November, 19.11 Uhr, lädt das Tönisvorster Karnevalskomitee zum Kamelle-Zielwerfen in die Gaststätte Boves, Krefelder Straße 31, ein. Teilnehmen kann jeder, der Spaß am Karneval hat.

Auch die Familie von Kinderprinzessin Daria Henke (9) ist karnevalsjeck. Darias Schwester Sophie war vor fünf Jahren Kinderprinzessin, Mutter Sabrina ist bei den Treuen Husaren, Vater David im Elferrat des JKV. Die neue Prinzessin ist eine begabte Turnerin und tanzt in der Garde. Das Kinderprinzenpaar passt gut in die aktuelle Session, in der auch der 50-jährige Zusammenschluss von St. Tönis und Vorst gefeiert wird: Brian wohnt in St. Tönis, Daria ist ein Vorster Mädchen. Als Adjutantin steht dem Kinderprinzenpaar Stacy Hochschied zur Seite. Ministerin ist Lea Marie Steffen.