Veranstaltungstipps für die Region Was im August in Tönisvorst los ist

Sommerfest Die Pfarrcaritas von St. Cornelius in St. Tönis lädt an zwei Tagen zum großen Sommerfest ein. Gefeiert wird am Dienstag, 13., und Mittwoch, 14. August, jeweils von 14 bis 18 Uhr, im Marienheim an der Friedensstraße/Ecke Rue de Sées in St. Tönis. Unterhalten werden die Gäste von der Theatergruppe der Pfarrcaritas, die dafür Lieder und Sketche einstudiert. Die Gastgeber bieten auch Kaffee und Kuchen an, zudem können die Besucher an einer Tombola „mit hochwertigen Preisen“, wie die Organisatoren ankündigen, teilnehmen. Die Eintrittskarten zum Preis von je acht Euro sind in der Kleiderstube der Pfarrcaritas am Kirchplatz 15 in St. Tönis erhältlich, geöffnet ist dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr. Darüber hinaus sind die Karten über die ehrenamtlichen Helferinnen der Pfarrcaritas zu bekommen. Der Erlös soll der Kleiderstube, die Bedürftige in St. Tönis unterstützt, zugutekommen.